El aguinaldo de Pilar…

Oscar Pineda.-

El fin de semana anduvo circulando en los chats de WhatsApp y en algunas otras redes sociales un supuesto recibo del aguinaldo que recibiría la alcaldesa Pilar Gómez Leal.

Desde luego se trata de un documento apócrifo, mal hecho por cierto, el cual ya se encargaron de desmentir las partes oficiales.

El punto a considerar es que quien filtró el falso recibo no lo hizo nada más por chistoso, seguramente tiene un propósito, el cual, me atrevo a pensar, es netamente político.

Considerando lo anterior bien podríamos decir que esta podría ser la tónica del proceso electoral que se avecina, el cual, por razones obvias (pandemia), se jugará más en aire y particularmente en Internet.

Bajo esta premisa no queda duda de que habrá campañas negras muy activas, tratando de golpear a los proyectos con mayores posibilidades.

La pregunta es: ¿estarán preparados los actores políticos que competirán por los cargos de elección popular para hacer frente a este tipo de estrategias?

Estoy convencido de que las redes sociales jugarán un papel preponderante en las elecciones del próximo año.

Sin embargo, no veo en los prospectos que ya se mueven, una estrategia clara y definida en materia de comunicación efectiva para redes sociales.

No basta con subir fotos entregando despensas, inaugurando obras o, peor aún, con publicar efemérides… ojo no estoy hablando de nadie en particular.

A como están las cosas, los candidatos requerirán de un equipo que, verdaderamente le entienda a la comunicación política y al manejo de las diferentes redes sociales.

Aquel candidato o candidata que no cuenten con un buen cuarto de guerra en materia de discurso, comunicación política y manejo de redes sociales, estará frito en la contienda.

Como el tema es interesante, durante esta semana analizaremos las redes sociales de algunos de los aspirantes más conocidos, para ver cómo andan.

EL PERSONAJE

Al interior de Morena muchos comienzan a preguntarse qué papel está jugando Rodolfo González Valderrama, en Tamaulipas.

A diferencia de otros funcionarios del Gobierno federal a quienes les pidieron que renunciaran para que se pusieran a hacer talacha por alguna candidatura, Rodolfo sigue al frente de la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía del Gobierno federal ¿será que no va de candidato en esta ocasión?

¿Y si no va de candidato, entonces que anda haciendo en sus recorridos por el estado, visitando actores políticos y medios de comunicación?

Un dato para el apunte: Rodolfo González Valderrama no ha entrado en el desgaste de ponerse los guantes con el Gobierno del Estado, como ya lo hicieron Erasmo González; Adrián Oseguera; Mario López y hasta Héctor Garza… ¿Será que lo están cuidando?

POSDATA…

Da tristeza decirlo, pero vamos derechito al semáforo rojo por el covid. El fin de semana el pueblo mágico de Tula estuvo a reventar de gente ante la complacencia o incapacidad de las autoridades municipales…

