Fallece César Arias, actor de doblaje

El actor mexicano de doblaje César Arias, reconocido por prestar su voz al personaje Albus Dumbledore en la saga Harry Potter, falleció a los 79 años de edad, informaron por redes sociales algunos colegas.

Me duele mucho el alma, se me fue un gran amigo, un gran maestro, siempre joven de espíritu, siempre optimista, siempre divertido, siempre profesional y siempre SIEMPRE un gran ser humano. Descansa en paz mi querido César Arias. No sabes cuánto te extrañaré, amigo. #cesararias

— Lalo Garza (@LaloGarx) December 21, 2020