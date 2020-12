Filtran video íntimo de Gabriel Soto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A dos semanas de que termine el 2020, un supuesto video íntimo del actor Gabriel Soto se esparció por las redes sociales.

El actor se convirtió inmediatamente en tendencia desde la noche del domingo, con más de 10 mil 700 tuits.

Los memes sobre el tema inundaron las redes.

Hasta el momento el actor no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco su pareja Irina Baeva.

A continuación, te compartimos algunos de los mejores memes.

https://twitter.com/LaComadree/status/1340900201708597254?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1340900201708597254%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffutbol.radioformula.com.mx%2Ffuera-de-juego%2Fgabriel-soto-video-intimo-filtrado-pack-tatuajes-desnudo-twitter-2020%2F

Cuando vi el TT de Gabriel Soto, crei que habia sacado otro sencillo, no es que me queje, solo que su primera rola como que no me gusto… #chale pic.twitter.com/LWKkXxB1vv

— Doble Cara (@DobleCara10) December 21, 2020