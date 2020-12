Me siento muy vulnerable por como se violó mi intimidad: Gabriel Soto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Gabriel Soto está en la mira de todos luego de filtrarse en redes sociales un video íntimo de él.

Ante ello, el actor utilizó sus redes sociales para compartir su sentir, asegurando que fue una «violación a su intimidad».

El actor compartió un comunicado vía InstaStories, en el que confesó que el del video sí es él y que espera no sea compartido en los medios de comunicación.

«¿Qué les digo? una raya más al tigre, no voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirle es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad», «Fue algo que pasó hace muchos años, me hago completamente responsable de este tema y quiero pedirles a mis amigos de los medios todo su apoyo para tratar de esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja», dijo Soto en el video.

El actor #GabrielSoto rompe el silencio y habla sobre el video íntimo que se filtró. pic.twitter.com/U1qPoAgbgP — Entre Famosos Mx (@entrefamososmx) December 21, 2020

Con información de: mty.telediario.mx