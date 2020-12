Paty Navidad inmune a “críticas y virus”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En un breve mensaje a través de Twitter, la actriz Paty Navidad aseguró que es inmune a críticas y virus. Y es que la ex Señorita Sinaloa sigue dando su controvertida opinión sobre temas polémicos.

Hace unos días la actriz compartió un video desde el aeropuerto, sin cubrebocas, a pesar de que en ese lugar es obligatorio.

En el video Paty Navidad mostró a las personas a su alrededor con cubrebocas o mascarilla mientras que ella no lo traía puesto.

Como era de esperarse mucha gente reprobó la actitud de la actriz.

Ante esto, Paty contestó con un mensaje: “Soy inmune a sus descalificaciones, insultos, difamaciones, virus, etc. Si intentan callarme no es porque diga mentiras, seguro algo de lo dicho les movió o les caló. No les temo, Dios está conmigo y me fortalece con fe y amor. ‘De lo que abunda en el corazón, habla la boca’”, señaló la artista.

Con información de: futbol.radioformula.com.mx