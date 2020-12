Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ronaldinho ha pedido a la gente mediante su cuenta de twitter, que le mande buenas vibras a su madre Miguelina que se encuentra hospitalizada debido a que está infectada de coronavirus.

De acuerdo con el mensaje del ex jugador del Barcelona y los Gallos de Querétaro, Miguelina está en cuidados intensivos y está siendo atendida con el mejor tratamiento posible para que se recupere de esta enfermedad.

“Agradezco desde ya las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre”, escribió Ronaldinho. El brasileño ha recibido cientos de mensajes de apoyo.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020