Disminuye ‘home office’ en el cierre de año

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Teresa Macías / El Sol de Tampico.-

TAMPICO, Tam.- En el segundo trimestre del año el trabajo en home office disminuyó un 8 por ciento, al pasar de 23.5 a 15.2 por ciento de los empleados de más de 18 años que realizaron la jornada laboral desde su hogar.

Además de trabajar desde su casa, este segmento de la fuerza de trabajo participó en otras actividades de trabajo no remunerado, representando en muchos de los casos una doble actividad.

En la encuesta telefónica sobre covid-19 y el mercado laboral de abril a junio de 2020, se dio a conocer que el empleo formal tuvo una recuperación de 4.1 millones de personas, ya que pasó de 35 millones a 39.1 millones de personas, como consecuencia de la disminución de personas no económicamente activas.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) analizó la evolución y desafíos que ha enfrentado el mercado laboral mexicano este año, derivado de la pandemia originada por el covid-19.

De la población económicamente activa se identifica aquella disponible y no disponible para trabajar, en julio el 25.6 por ciento se declaró disponible para trabajar y el restante 74.4 por ciento como no disponible; en abril la PNEA disponible era de 41 por ciento y la no disponible, de 59 por ciento.

De la población disponible para trabajar o que deseaban trabajar, pero sin búsqueda de trabajo, en julio de 2020, 82.3 por ciento fueron personas ausentes de un trabajo a causa de la pandemia, a diferencia del

87.1 por ciento observado en abril.

En cuanto a la expectativa de retorno al trabajo al término de la pandemia la población ausente pasó de 42.3 por ciento en abril a 15 por ciento en julio.

En las personas ocupadas, el 22 por ciento se declaró ausente temporal o suspendida durante la contingencia sanitaria.

Por sexo, el 25.8 por ciento del total de mujeres ocupadas eran ausentes temporales o fueron suspendidas durante la contingencia sanitaria, en tanto que para los hombres la proporción fue del 19.9 por ciento.

Para ambos grupos, 88 por ciento de los casos de ausencia temporal o suspensión se debió a la pandemia por el covid-19.

También por la pandemia, 41.6 por ciento de los ocupados señaló que sus ingresos disminuyeron.