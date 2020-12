Turismo Navideño casi desapareció en Tampico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico.-

TAMPICO, Tam.- Durante las vacaciones decembrinas del 2019 llegaron a Tampico poco más de 600 mil visitantes y este año no se tendrá más de 15 ó 20 mil personas que llegan desde distintas partes de la república con sus familias a pasar estas fechas «este año será diferente debido a la pandemia del COVID-19 porque lo que se recomienda a la población es “Quédate en Casa”, señaló la Secretaria de Turismo de Tampico, Elvia Holguera Altamirano.

Expresó que este año ha sido muy difícil para todos los sectores y el sector turismo ha sido uno de los más afectados, “en la temporada de Navidad del año pasado atendimos en el tranvía, por los guías, se dejó de percibir una gran derrama económica, es uno de los sectores más afectados, porque con el Quédate en Casa, por supuesto que dejar de salir y de dejar de viajar y eso afecta a todos”.

Además, manifestó que este año no van a poder contabilizar porque al no tener la atención al turista no pueden saber cuántas personas están aquí, pero están conscientes que en menor escala, pero si hay turismo familiar, quien viene a pasar las fiestas con su familia, aunque hoy han recomendado que se tengan reuniones navideñas por zoom.

Sin embargo, señaló que han sacado el lado positivo de esta pandemia y han aprovechado el tiempo para muchísimas cosas, entre ellos para prepararse y han participado en programas de capacitación y en estos meses hasta ella curso un diplomado. “Y nuestros guías turísticos completaron 3 meses de capacitación y tienen ya un certificado que los acredita como guías turísticos”.

Mientras tanto, señaló que por la pandemia de coronavirus siguen la promoción en redes sociales e incluso ya compartieron un video de memorias de Navidad para recordar todo lo que ha disfrutado la población de Tampico, además se comentó que se preparan para cuando se haga la apertura de los sitios turísticos.