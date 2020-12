Abuelita regala tamales a médicos que la salvaron de morir de covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Doña Margarita es una mujer de 73 años que superó el covid-19 gracias a que en el hospital hicieron todo por salvarla y como muestra de respeto y agradecimiento con el personal de salud, la mujer les cocinó más de 800 tamales.

De acuerdo con medios internacionales, la abuelita prometió al personal médico que, si sobrevivía al covid-19, les cocinaría tamales para Navidad y una vez que ella se mostró de pie, cumplió la promesa y cocinó más de 800 tamales para el personal de salud del nosocomio en donde estuvo internada.

La abuelita es una mujer de la tercera edad que vive en Los Ángeles, California y cuando dio positivo al coronavirus, estuvo por 20 días con un ventilador internada en un hospital. Ella tenía esperanzas de salir adelante de esta enfermedad y sobre todo con el apoyo del personal médico que desde inicios de la pandemia han estado al frente en la lucha contra el virus.

La mujer, fue internada en abril y fue dada de alta del hospital ocho meses después de su ingreso. Sin embargo, a pesar de que el tiempo transcurrió, no olvidó su promesa con el personal de salud de que les llevaría tamales para Navidad.

Doña Margarita cumplió su promesa y les llevó al hospital Cedars-Sinai, nosocomio donde estuvo internada, 800 tamales, de los cuales 500 ella cocinó y 300 compró.

El gran gesto de agradecimiento le ha dado la vuelta al mundo y se ha vuelto viral.

This Great Grandmother is so grateful for the #CedarsSinai team that cured her of covid 19 that she gave them 800 tamales. pic.twitter.com/OZlPgUQwhm

— Dinorah Perez (@dinorah_perez) December 19, 2020