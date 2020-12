Rescatan a ‘Santa Claus’; quedó enredado entre cables de alta tensión

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En California, Estados Unidos, un hombre vestido de Santa Claus quedó atrapado entre cables de alta tensión luego de caer en parapente sobre la localidad de Río Linda en Sacramento.

“Papá Noel” pretendía animar a sus vecinos previo a la Navidad, pero el motor con el que se impulsaba el parapente dejó de funcionar, haciendo que cayera entre el cableado.

Afortunadamente, el Santa aficionado a los deportes extremos pudo evitar una caída abrupta y no sufrió lesiones.

Los servicios de rescate tuvieron que apagar temporalmente la electricidad de la localidad para poder sacar de entre los cables y sin contratiempos al hombre.

«Sin un rasguño y todavía lleno de buen ánimo, nos aseguramos de que el viejo San Nicolás pronto usará sus renos cuando te visite a finales de este año», comentaron en el Distrito Metropolitano de Bomberos de Sacramento.

Motorists should avoid the area…some road closures are in effect

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) December 20, 2020