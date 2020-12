Niño pide a Santa Claus, salud para su madre con cáncer

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Se volvió viral un niño de 11 años de nombre Joaquín que, con la mayor sinceridad, el menor de edad, le pidió a Santa Claus que ayudara a su madre y que se la deje por más tiempo, pues actualmente enfrenta una difícil etapa de cáncer.

Joaquín, originario de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina, enterneció las redes sociales, luego de que se compartiera la carta que escribió donde pidió a Santa Claus por su mamá.

“Yo sólo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud. Ella tiene cáncer como mi abuela que está en el cielo y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más”, se lee en el escrito.

“Joaquín es mi primer hijo, con él tenemos mucha confianza y nunca le mentí. Cuando me diagnosticaron, opté por sentarlo a él, que es el hermano más grande, y charlar sobre el tema porque él ya había pasado esta situación con su abuela que murió de cáncer. Lo único que quiere es que me dé más vida, son esos detalles que uno no los espera y te sorprenden, me lloré todo y a esta enfermedad la vamos peleando juntos, a la par”, indicó María, la madre de Joaquín.

Con información de: mty.telediario.mx