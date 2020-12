Piden sanciones a comercios que no cumplen protocolos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Martínez/Contacto

MATAMOROS, Tam.- Ante el riesgo de que se incremente el índice de contagios del covid-19, la ciudadanía hizo el llamado para la intervención de los inspectores de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), en los distintos establecimientos donde no se respeta la sana distancia, como por ejemplo en el mercado Norberto Treviño Zapata.

Guillermo, quien pidió se le reservaran sus apellidos, manifestó que en el citado centro de abastos, es evidente como en estos días se ha registrado una aglomeración de personas durante gran parte del día, no obstante que ya se había advertido a los locatarios por parte de la autoridad para que implementaran los protocolos sanitarios.

“Se ha escuchado recientemente en los noticieros que el índice de contagios del coronavirus está registrando un incremento, debido al aumento de la movilidad de las personas que omiten las recomendaciones del Sector Salud”, expresó.

Otro de los casos son establecimientos que expenden alimentos en donde la clientela se le proporciona el servicio en el local, sin embargo, es frecuente que no cuenten con tapete sanitizante, además de que los meseros y cocineros no utilizan el cubrebocas, una misma persona cobra y prepara los platillos e incluso no disponen de gel anti bacterial para el público.

“Es necesario que el personal de la Coepris, realice vistas de inspección en los diversos establecimientos con el objetivo de que los locales que no cumplan con las normas sanitarias, se les suspendan actividades”, expresó otro quejoso de nombre Jesús, quien también pidió se les reservaran sus apellidos.