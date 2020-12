Arruinó CFE la Nochebuena a miles de victorenses

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Luego de que la madrugada del jueves un gran sector de la Ciudad se quedó sin el servicio de energía eléctrica debido a los fuertes vientos que marcaron la entrada del frente frío número 23, este viernes 25, en plena Navidad, miles de hogares victorenses siguen sin luz y a la espera de que la Comisión Federal de Electricidad resuelva el problema.

A través de mensajes que nos hicieron llegar a esta casa editora, varios ciudadanos victorenses manifestaron su molestia porque a pesar de los múltiples reportes que hicieron vía telefónica a la CFE desde el jueves por la mañana, el personal que ahí labora no les ofreció ni les ha brindado hasta el mediodía de este viernes una solución.

Lo peor, dicen los ciudadanos, es que por la falta de atención de la Comisión Federal de Electricidad se arruinaron los festejos propios de la Noche Buena, incluso muchos de ellos refieren que no pudieron preparar tampoco los alimentos para la cena que disfrutarían en familia.

“Desde el día de ayer estamos sin luz, la Comisión (CFE) no se preocupó en arreglar el servicio y pasamos una Noche Buena a obscuras”, refiere una vecina de la colonia Tomás Yarrington, ubicada en la parte alta de Victoria, al suroeste de la Ciudad.

En la citada colonia, el problema se presenta en la calle Veracruz y a lo largo de tres cuadras por lo menos.

“Ni cena de Navidad pude hacer”, dice otra residente del sector.

Otro vecino de nombre Esteban, manifestó a este medio que él tiene una tienda de abarrotes y por lo mismo requiere con urgencia del servicio de energía eléctrica ante el peligro de que se eche a perder gran parte de la mercancía.

El señor Esteban refiere que durante el jueves tanto él como otros vecinos hablaron al teléfono 071 sin obtener respuesta, de manera que se comunicaron al 318 00 00, línea en la cual un empleado les habría prometido solucionar el problema, situación que hasta hoy al mediodía no sucede.

En otras colonias como La Moderna, los vecinos también exigieron la presencia del personal de la CFE para restablecer el servicio de energía eléctrica.

“En la colonia Moderna primera etapa no tenemos luz desde la madrugada (del jueves) ya se levantó reporte y no hemos tenido ninguna respuesta, no es posible que en plena Navidad estemos así”, dice un residente del sector.

Una vecina de esa misma colonia también lamentó la indiferencia de quienes trabajan en la Comisión Federal de Electricidad a pesar de los reportes que han realizado en las últimas horas.

“Ya hemos hablado a la Comisión que vengan a arreglar, pero no vienen y hoy es Navidad, ya se nos echaron a perder varias cosas y no es justo, estar aquí sin luz y con la comida echada a perder, no sabemos de qué manera presionar para que vengan a hacernos caso”, señala.