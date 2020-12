De “buena onda” buscan voto navideño

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Leticia Santoyo.-

Agenda política: Aprovechan diputados y alcaldes, fiestas navideñas para promoción. Casi la mitad de los legisladores federales y también en esa misma proporción los diputados locales andan “desatados” por la presunción de ir por la reelección, claro ello, si su partido político se los permite, por lo que todos los “acelerados” y “aceleradas” aprovechan todas las fiestas navideñas para hacerse presentes y llevar beneficios sociales, juguetes y dulces para mantener su imagen de “buena onda” entre la población.

Lo mismo en Tampico, en Nuevo Laredo que, en Victoria, más de 14 diputados locales andan “loquitos” ante la posibilidad de mantenerse en la nómina del Congreso del Estado por otros tres años más por lo que recorren sus distritos para hacer posadas en colonias populares, ya solo les faltó vestirse de Santa Claus. El haberse otorgado el beneficio de no tener que pedir licencia o renunciar a su puesto, y por lo tanto, ni a su salario, es aliciente que provocó que se animaran otros más. Dicen y advierten que los diputados que se reelegirán tendrán que transparentar sus gastos, puesto que serán observados…eso está por verse aún.

Mientras que, en el plano federal, en Tampico, Olga Sosa, lució los colores de “Santa” en una tradicional posada navideña. También Erasmo Robledo, anda encampañado en Madero; mientras que, en Nuevo Laredo, Enrique Rivas ya siente la diputación federal en la bolsa de su saco. Pero claro, Olga va por la reelección por MORENA y Rivas deja la Presidencia Municipal para buscar la candidatura a la diputación federal por el Partido Acción Nacional, a ellos se suman otros muchos que están haciendo su “luchita” en estas fiestas decembrinas.

Agenda de medios: Gana UAT premio nacional en prototipo “Sistema Centinela”. No cabe duda de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas gana espacios a nivel nacional, pues para asombro de propios y extraños, varios estudiantes de la facultad de Ingeniería y Ciencias presentaron un prototipo para alertar a la familia, amigos o a las personas que cuidan a los adultos mayores, cuando su salud está comprometida o en peligro de colapso, mediante un brazalete tipo reloj, que mide, saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y otras enfermedades que ponen en riesgo la salud de este sector de alta vulnerabilidad.

La pulsera está prevista para funcionar con una aplicación a la que se le denominó “Sistema Centinela” debido a que permite medir, registrar y guardar información, además este aparato está equipado con tecnología de geolocalización, por lo que también registra si el usuario sufre una caída, está inconsciente, extraviado y facilita la localización, vaya que tiene grandes beneficios, principalmente para quienes tienen la responsabilidad en el cuidado de los adultos mayores, que esa es la primera intención de los universitarios.

El sistema centinela se presentó en la Feria Virtual de Emprendimiento 2020, y obtuvo el primer lugar en la modalidad de Desarrollo Tecnológico, lo cual habla excelentemente tanto de la facultad de Ingeniería y Ciencias de Tampico, de los docentes y de los propios alumnos que han aprovechado este periodo de clases presenciales virtuales de la UAT y “para muestra el botón”.

Agenda ciudadana: No hay capacidad para vigilar protocolo sanitario contra Covid. A pesar de que la población ha tomado un poco más de conciencia, incrementando las denuncias en contra de negocios formales e informales que no cumplen con las medidas para evitar los contagios por Covid 19, las autoridades de salud no tienen la capacidad de personal, ni de ninguna otra manera para vigilar los protocolos, a pesar de ello, un buen número de personas se ha manifestado a favor de sanciones económicas para quienes no cumplen con el uso de cubre bocas, sana distancia, cupos máximos de afluencia y el servicio de tapete sanitizante y gel.

Las denuncias ciudadanas incluyen los tianguis y mercados rodantes, debido a que son en estos lugares en donde menos se respetan los protocolos sanitarios, algunas veces la violación a estas medidas de seguridad, son violentadas por los puesteros, pero muchas más por las personas que acuden a comprar. Lo que, si es seguro, es que antes de finalizar el año, las consecuencias serán muy obvias, aunque para muchos solo signifiquen números.

