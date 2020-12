DESOLADA (II)

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eduardo Narváez López.-

Están en deuda conmigo, yo me quede a cuidar a nuestra madre, para que ustedes se pudieran casar. Yo me casé mucho tiempo después con el primero que me cortejó en México, un viejo que no previó comprar un seguro para preservar su negociación y su casa. Ahora vivimos en la pobreza; tengo que cuidar enfermos terminales para comer y pagar la renta de un departamento. En la noche tengo que atenderlo a él, que está acabado. Si a fin de mes no pagamos las rentas atrasadas tendremos que desalojar el departamento.

-Nadia –le dijo Carmen, a su hermana-: Le hablaré a mi hijo que vive en México, para que los acoja en su casa. Él es muy humano, generoso y buen hijo; siempre le he platicado lo mucho que nos ayudaste, que debemos corresponderte cuando lo necesites; estoy segura que mi hijo los ayudará.

Nadia se fue a vivir con su sobrino a la colonia Del Valle, una zona residencial de la clase media alta. Sus cuñados, en lugar de ver por Lucho, que en su tiempo los sacó de toda clase de problemas, poco lo iban a ver sin aportar ayuda moral o económica. Nadia les comentaba con tristeza aquel egoísmo e insensibilidad de sus cuñados. Ellos, cínicamente respondían “Lamentamos más que nadie lo que les pasó, porque ahora ya no nos puede sacar de broncas. Estábamos acostumbrados a que siempre nos respondía. El comentario acabó con la paciencia de Nadia: “Apenas puedo creer que mi sobrino, hijo de mi hermana haga más por Lucho, que ustedes sus hermanos. Ya no quiero que vengan. A mi Lucho le entristece sus comentarios, llenos de cinismos de malagradecidos y de ruindad”

Nadia estaba amargada por tantos desengaños que había sufrido en su vida. No tenía a nadie cerca, excepto a su marido en quien se recargaba.

Su sobrino amonestaba a Nadia cuando ésta le reclamaba A Lucho hacer más por salir de su mala racha: “Tu misma me has contado que complacía todos tus gustos y más. Qué puede hacer contra semejante adversidad que nos ocasiona la naturaleza, en cambio nos da millones de bondades, sin las cuales no se vive: el aire que respiramos, el agua que nos limpia; de la que estamos hechos en más de la mitad; el sol que da vida a todos, el fuego que nos calienta y sin el cual comeríamos todo crudo como los pobres animales. Y lo más hermoso: la creación que nunca acabará, sin el amor a los hijos no hay nada que valga más”.

Nadia se quedó de una pieza al escuchar conceptos tan claros y verdaderos que expresó: ¡Ay sobrino! Si fueras sacerdote harías feliz a mucha gente

A propósito de los dones del Creador, se dijo doña Nadia: escucharé con más atención a las señoras que se dicen “Hijas de Jehová”. Le interesó que le decían que una de las labores de las misioneras de la congregación era asistir a los enfermos, darles consuelo, curarles sus llagas, velar su agonía. Por todo ello solicitó junto con su marido Lucho, propagar el evangelio. Sin embargo antes debían tomar un curso que podríamos resumir así: “Jesús nos enseña a amar y cuidar al enfermo, para merecer estos auxilios cuando nuestra familia o nosotros la requiramos” Lucho apenas podía caminar y externar el mensaje de la palabra del Creador, las familias visitadas apenas soportaban las peroratas de Lucho y aprovechaban una de las tantas pausas para interrumpirlo con el pretexto de entregarle ropa usada o algunas monedas para que la llevara a la congregación. Los hermanos de aquel grupo en una de las sesiones pidió a la hermana Nadia que les contara sus peripecias en la vida y de su decisión de venir a buscar refugio a esta Congregación.

Nadia había escuchado comentarios de las hermanas en el sentido de que se inscribieron más que nada para recibir atenciones, sobre todo don Lucho, con lo que no cumplían con la condición de que cuando se está en plena vida productiva deben darse, para que después, si llegan a requerir ayuda, en reciprocidad la reciban. Nadia sintió que ante aquel grupo había algunos que no estaban satisfechos con sus actuaciones.

Respiró profundo y decidida inicio su plática: “Los años en que cuidé a mi madre sentí lo que ella sufría por no tener la compañía de sus otras hijas, y luego la tristeza de mi Lucho cuando no sintió la consideración de sus hermanos ingratos. Aquí ha recibido cariño, respeto y consideración, y estoy consciente en que él, por sus limitaciones no puede hacer más; pero se siente satisfecho de que yo, en mi plenitud, procuro hacer el doble de lo que podría hacer él. Pronto se le va a extraer un coágulo de la cabeza que le permitirá ser el Lucho de siempre: noble, generoso y trabajador.