Explosión en Nashville durante la mañana de Navidad

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este viernes se registró una potente explosión en la ciudad de Nashville en Tennessee, dejando varios edificios dañados.

Hasta el momento las autoridades no han reportado víctimas fatales.

El departamento de bomberos aconsejó evitar el área de la explosión.

Los servicios de emergencia llegaron cerca de la Segunda Avenida y la calle Commerce alrededor de las 6:45 a.m. hora local para apagar el fuego.

El fuego y humo fue apreciado en distintas partes de la ciudad. Varias personas grabaron el lugar del desastre.

Hasta el momento no hay información oficial, aunque se habla de que la explosión se originó en una caravana estacionada cerca de los edificios.

Medios de información no descartan que se trate de un atentado con coche bomba.

Reports of gunfire and explosion around 6:03am this morning in #Nashville pic.twitter.com/eO5dhniHa8

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020