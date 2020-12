Doctora muere por covid-19 tras trato racista en hospital

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Susan Moore, la doctora afroamericana que denunció discriminación por parte del University Health North Hospital en el estado de Indiana, falleció luego de las complicaciones que le provocó el covid-19.

Morre había publicado un video en su cuenta de Facebook denunciando actos discriminatorios por parte de los médicos del hospital, los cuales aseguró le negaron el servicio, por el cual tuvo que rogar para que se lo brindaran.

“Así es como mueren los negros», “Cuando los mandas a casa y no saben cómo luchar por sí mismos”, señaló en el video.

“No confío en este hospital. No es así como se trata a los pacientes», continuó.

Susan dijo que tuvo que esperar por varias horas a que los doctores le dieran analgésicos para el dolor y la toma de una radiografía para ver el estado de sus pulmones.

Dennis M. Murphy, Director del University Health North Hospital, brindó declaraciones al respecto y reconoció que iniciarán una investigación por los actos discriminatorios que denunció la paciente y que se hicieron virales.

“No es posible que no hayamos demostrado el nivel de compasión y respeto por el que nos esforzamos al comprender lo que más les importa a los pacientes. Tomamos muy en serio las acusaciones de discriminación e investigamos todas las acusaciones”, concluyó Dennis.​

Dr. Susan Moore died today from COVID, but HOW she died is unacceptable. She posted a video to Facebook from an Indiana hospital days before her death about mistreatment. "This is how black people get killed when you send them home and they don't know how to fight for themselves" https://t.co/iSF8rs7qmI pic.twitter.com/3a8qE6DhN3

— Cleavon MD (@Cleavon_MD) December 22, 2020