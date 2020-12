Raúl Jiménez reapareció para apoyar a los Wolves

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El mexicano Raúl Jiménez reapareció este domingo en el Molineux Stadium para apoyar a su equipo ante el Tottenham.

Con tapabocas, cruzado de brazos y vestido con una chamarra rojo y negro, Jiménez, presenció el partido en uno de los palcos del club. Se dio tiempo para saludar y posar para las cámaras, al tiempo que se alistaba para tomar asiento para seguir el encuentro.

“¡Qué gusto verlos presentes en la tribuna de Molineux!”, escribió la cuenta oficial del Wolverhampton.

El delantero mexicano al fin visitó la casa de los Wolves para presenciar un partido de su equipo ante el Tottenham.

Raúl Jiménez aún no tiene fecha para regresar al campo de juego, debido a que todavía tiene que iniciar su etapa de rehabilitación, derivado del fuerte choque que sufrió en la cabeza al buscar un balón en el aire con el brasileño David Luiz.

It’s great to see Wolves striker Raul Jimenez in attendance tonight and we wish him a very speedy recovery 🙌

pic.twitter.com/kRPMs8GHr5

— Low6 (@low6sports) December 27, 2020