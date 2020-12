Cerrará el 2020 con frente frío y más viento

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamps.- Tamaulipas despedirá el 2020 con la llegada de un nuevo frente frío, advirtió el director de Protección Civil de Gobierno del Estado Pedro Granados Ramírez.

El Director de PC en la entidad adelantó que aun cuando este nuevo frente frío no traerá temperaturas tan bajas como las registradas el pasado 24 de diciembre, si habrá un descenso en la temperatura.

“Viene otro frente frío, básicamente es el descenso de temperatura”.

“Yo pienso que menos que el pasado, que el del día 24, menos fuerte”, agregó.

Granados Ramírez señaló que al igual que el pasado frente frío número 23, este nuevo sistema frontal traerá vientos aunque no con la misma intensidad.

“Yo creo que no habrá problema, obviamente algo de viento”.

Por último, Granados Ramírez detalló; “lo que todavía no hemos detectado muy bien es si trae agua o no trae agua”.