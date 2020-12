Se alborota gallera panista

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Melitón Guevara Castillo.-

Yahleel Abdala tenía prisa por soltar la bomba. Lo hizo un domingo, un día antes de los Santos Inocentes. Renuncia al PRI y establece que lo hace para trabajar en un proyecto que impida que MORENA se adueñe de Nuevo Laredo. No lo dice, pero todos entendemos que ira al PAN y que, se entiende, será la candidata a la presidencia municipal. Hagan de cuenta que se aventó un salto triple sin red.

La actitud de Yahleel es entendible. Así son los políticos mexicanos, no importa el color que tengan, al momento que identifican una oportunidad para que les vaya mejor, dan el brinco. Muestran así, una vez más, que los políticos en México no tienen ideología, tienen, eso sí, intereses y jalan más que los proyectos ideológicos. Lo vemos, incluso, a nivel partido, que hacen alianzas a diestra y siniestra, solo con el fin de ganar y ganar.

PREPARAR LAS ARMAS

Decía un experto en política, los partidos políticos y los políticos, tienen etapas de la lucha política. Se identifica dos: la primera, al interior del partido, que tiene que ver con la definición de las candidaturas; y la segunda, con la lucha constitucional por el voto, por el puesto de elección popular. Otros dicen que, hay un tiempo para preparar las armas, las flechas, y otro para usarlas, dispararlas y destruir al enemigo.

El PAN en Tamaulipas, con todo y que tiene el poder en sus manos, se siente amenazado. Está preparando sus armas; y, se entiende que solo hay tres personas que pueden hacerlo: el líder real del partido, que es el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el Secretario General de gobierno, César Verástegui, mejor conocido como “El Truco” y el líder estatal del partido, Luis René Cantú Galván, a quien se le conoce como “El Cachorro”, un florero de lujo en el PAN.

LOS MOTIVOS POLÍTICOS

Asumiendo que sea cierto, que Yahleel se va al PAN para ser candidata a la Presidencia Municipal, conociendo a Yahleel, no creo que la persuasión haya sido por parte de René; tuvo que ser alguien que garantice a la expriista, que tendrá el apoyo ofrecido, así como las prebendas y privilegios que acompañen la aventura política. Y, además, tener la certeza de que le van a cumplir. Es, de todos modos, un salto tiple sin red, porque medio mundo sabe cómo se las gasta la camarilla en el poder.

¿Por qué, por otra parte, el PAN o el Gobernador deciden ofrecerle tal oportunidad? Creo que hay dos explicaciones: la primera que nace del posicionamiento que, en este momento, tiene Yahlel en Nuevo Laredo, que rebasa incluso a Ramiro Ramos Salinas como a Mónica García. Por otra parte, el reconocimiento del PAN de que no tiene, en estos momentos, un candidato ganador, que pueda hacerle frente, o sombra, al que postule MORENA. Bajo estas consideraciones, la decisión es correcta.

LA ESTRATEGIA PANISTA

Si la presunción respecto a Yahlel marca línea sobre la estrategia que va a seguir el Gobernador respecto a los candidatos de su partido. Que fue, exactamente, lo que sucede en la elección local anterior en Reynosa: su gallo no le pisaba los talones a Maki Ortiz y, al final, declinó y apostaron a la reelección de la doctora en aras de no entregar la plaza a la oposición. Y les funcionó. La cuestión es que, esta estrategia, causa ruido, molestias, corajes y reclamos al interior del partido.

El interés de todo partido es no perder lo que ya tiene y, claro, ganar otros. En el caso del PAN, el interés debe ser no perder gobiernos municipales y ganar Matamoros y Madero, que son morenistas. Las encuestas marcan, quiérase o no, un momento de intención del voto… es marcado favorablemente a MORENA, asi que la diferencia tienen que hacerla los candidatos y, en eso, MORENA anda mal, todos de la greña.

EL RIESGO DE YAHLEEL

El riesgo de Yahleel es solo uno: que los panistas la vean como una arribista y prefieran perder a darle el triunfo, a brindarle su apoyo. En todo caso, el que corre el riesgo es Francisco Javier García Cabeza de Vaca y, por lo tanto, tiene que instrumentar medidas y mecanismos que impidan una sublevación disfrazada, impedir la fragmentación, satisfacer egos y ambiciones.