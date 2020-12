Atlético de Madrid mantiene liderato en España

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Atlético de Madrid terminará este año como líder de LaLiga española, tras ganar 1-0 al Getafe con un tanto de Luis Suárez, este día en la 16ª jornada.

El astro uruguayo anotó en el minuto 20, rematando de cabeza un centro del belga Yannick Carrasco.

El equipo ‘colchonero’ encadena un tercer triunfo consecutivo en el campeonato nacional y suma ya 35 puntos.

HIGHLIGHTS | @LuisSuarez9's 8th goal of the season lifts @atletienglish to another three points! 🚀

📺 #AtletiGetafe pic.twitter.com/CwTIvzmEss

— LaLiga English (@LaLigaEN) December 30, 2020