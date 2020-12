Boston Dynamics publica video de sus robots bailarines

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En su canal de YouTube, la compañía Boston Dynamics publicó un video donde se puede ver a tres de sus robots bailando al ritmo de la canción “Do you love me?” Si bien no es la primera vez que estos aparatos danzan, lo cierto es que en este caso sorprende la excelente coordinación coreográfica que hay entre los tres.

Atlas, un robots humanoide que pesa 80 kilos y mide 1,5 metros, fue el primero en aparecer en escena; después de unos segundos se suma otro Atlas más a moverse de forma coordinada.

Estos robots cuentan con uno de los sistemas hidráulicos móviles más compactos del mundo. Integran motores, válvulas y 28 juntas hidráulicas que le dan excelente movilidad. Así como Atlas es hábil para hacer piruetas, también se destaca en el baile, tal como se puede ver en el video, donde los dos robots de este modelo, despliegan sus brazos de un lado a otro y mueven las piernas con soltura.

Posteriormente se suma el famoso modelo cuadrúpedo Spot. El robot perro salta y mueve sus extremidades en total coordinación a la vez que sigue la coreografía junto con los otros dos robots Atlas. La plataforma base de Spot proporciona movilidad y percepción avanzadas para moverse por escaleras y terreno irregular, mientras recopila información en 2D y 3D gracias a sus sensores integrados.

It's pretty awesome how dancing makes robots less intimidating. Looking forward to seeing more nontrivial Machine Learning on these robots. Credit: Boston Dynamics. pic.twitter.com/wnB2i9qhdQ

— Reza Zadeh (@Reza_Zadeh) December 29, 2020