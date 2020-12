Defiende el PAN gasto en viáticos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

El Gobierno de Tamaulipas gasta mensualmente alrededor de 45 millones de pesos en pago de viáticos y hospedaje a policías.

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Soto Alemán, informó de lo anterior al desmentir las denuncias públicas hechas por la legisladora de Morena, Edna Rivera López, sobre un presunto gasto exorbitante en viáticos por parte del gobierno estatal.

“No es justo que se quiera sacar raja política con un tema sumamente transparente. No voy permitir, bajo ninguna circunstancia, que se ensucie el buen manejo en el tema de los viáticos” señaló durante el apartado de asuntos generales de la sesión de la Diputación Permanente.

“La diputada Edna ha sido muy recurrente de que en época de pandemia el gobierno ha gastado muchísimo en viáticos, y quiero dejar claro que los viáticos que ha pagado el gobierno tienen que ver con tema de seguridad publica en su inmensa mayoría” precisó.

Dijo que por el tema de “fatiga”, el nombre que se da a los viáticos que se paga a los policías, el Estado eroga entre 20 y 23 millones de pesos mensualmente.

A ello, se suma el gasto por hospedaje que oscila también entre 22 y 23 millones de pesos al mes.

El legislador panista argumentó que el gasto es necesario y justificado porque la seguridad pública es un rubro que no puede descuidarse a pesar de la pandemia del Covid-19.

“Quisiéramos que no hubiera un solo acto de violencia, que no hubiera una sola víctima del delito, pero no podemos descuidar ese tema” insistió.

Dijo que el avance logrado en materia de seguridad es indiscutible porque la incidencia delictiva es muy distinta a la que había hace 5 o 6 años.

“Hoy no se requieren caravanas para viajar por las carreteras” ejemplificó.

Por otra parte, destacó el hecho de que el Gobierno este cumpliendo puntualmente con el pago de viáticos a policías, porque eso evita que se den manifestaciones en Casa de Gobierno como sucedía hace algunos años.