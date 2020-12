Ex alcaldes huyen de la ley

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ma. Teresa Medina Marroquín

La renuncia de Yahleel Abdala al PRI para incorporarse al PAN y la captura de un mapache (no electoral) en Playa Miramar, suelen ser noticias que atraen la atención de mucha gente.

Y puede ser porque se traten de notas llamativas o simples apuntes públicos que ayuden a pasar el tiempo en estos alicaídos días de pandemia.

No obstante, los temas como el de la separación del PRI por la diputada plurinominal de Nuevo Laredo ya tienen muchos años en las primeras planas y espacios en los noticieros de radio y televisión, seguramente más de tres décadas, cuando por convicciones o intereses diversos personajes empezaban a dimitir precisamente a la militancia con el tricolor.

Eran los tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y a todo mundo nos apantallaba que, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se fueran a fundar un nuevo instituto político, acompañados de Rodolfo González Guevara y un número considerable de políticos de todos los niveles.

Incluso hubo otros personajes como los líderes petroleros Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y Salvador Barragán Camacho que no renunciaron por escrito al PRI, pero sí se atrevieron a desafiar personalmente al Presidente de la República en Los Pinos, criticando además la candidatura de Carlos Salinas de Gortari.

Ya todos sabemos cómo les fue finalmente en sus andanzas al fundar en 1988 el Frente Democrático Nacional, del que nació el PRD y hasta Morena colateralmente, pues muchos de sus nuevos miembros, incluido Andrés Manuel López Obrador, habían nacido políticamente en ese partido. Y respecto a “La Quina”, Barragán y socios la cárcel fue el castigo a su rebelión.

Por lo anterior no logro comprender el por qué después de haber corrido mucha agua bajo el puente, la noticia de Yahleel Abdala y el mapache playero aún desconcierten al más bien informado.

Pero ocurre que así son y han sido las cosas con las noticias folclóricas que resultan atractivas para la gente y al mismo tiempo dejan justamente algunas ganancias, tanto que hasta el número 28, como fecha de los fallecimientos de Juan Gabriel, José José y el reciente de Armando Manzanero, se ha “viralizado”.

JUAN DIEGO GUAJARDO Y LETICIA SALAZAR EN PICOTA

Una noticia que sí es muy diferente a la mayoría de las anteriores es que el ex alcalde de Río Bravo, Juan Diego Guajardo Anzaldúa, es señalado por la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno de Tamaulipas por haber cometido una serie de pagos ilegales durante su administración municipal.

Aún no se sabe con precisión (y las autoridades están impedidas de informar a efecto de no entorpecer las investigaciones) a cuánto podría ascender el monto total del saqueo perpetrado por este ex presidente municipal.

De acuerdo a la ley, Guajardo habría cometido el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por lo que podría ser condenado a purgar en prisión una pena de hasta 14 años.

El grave problema por el que atraviesa este individuo se ha agudizado por su negativa a presentarse ante la fiscalía que lo requiere y exponer lo que en su derecho le corresponda. Trascendió que fue citado a comparecer en Ciudad Victoria los días 21 y 26 de diciembre, no presentándose a dichas audiencias sin justificación legal de por medio.

A partir de ahí las autoridades lo han declarado como un sujeto sustraído de la justicia, motivo por el cual podrá ser detenido en cualquier momento por la Policía Investigadora a fin de ser presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.

También es del dominio público que Leticia Salazar Vázquez, ex alcaldesa de Matamoros, será obligada por la fuerza pública a presentarse a declarar ante la mencionada Fiscalía a cargo del abogado Javier Castro Ormaechea.

¿Qué está ocurriendo con estos ex servidores públicos que con toda la facilidad del mundo deciden faltarle el respeto a las autoridades y a la sociedad, incurriendo en desacato al no presentarse a los citatorios a los que están obligados a comparecer?

La respuesta es que podrían estar anunciando a la opinión pública que su culpabilidad es evidente, mezclando alardes de exhibición política que a estas alturas a la gente poco le importa, pues lo urgente es recuperar los montos saqueados por los que tendrán que asumir las consecuencias.

¡A mis amables lectores les deseo un Feliz y Próspero 2021!

