Golpea sacerdote a personas que le reclaman no usar cubrebocas

Al parecer a un sacerdote no le gustó que las personas le reclamaran por no usar el cubrebocas en una tienda y las golpeó

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La pandemia ha provocado innumerables episodios debido a que muchas personas se muestran renuentes a usar el cubrebocas, una de las medidas sanitarias establecidas para no contraer el coronavirus.

Pero al parecer a un sacerdote no le gustó que las personas le reclamaran por no usar el cubrebocas en una tienda al no acatar las normas sanitarias como medida de prevención y las golpeó.

El cura decidió no hacer caso y de forma violenta reaccionó ante las personas lanzado patadas como respuesta en un almacén en Choachí, Cundinamarca.

Una mujer que se encontraba en el momento del incidente fue la encargada d grabar el hecho, por lo que el sacerdote al darse cuenta se enfurece y se lanza también contra ella, provocando el enojo de todos los presentes e intentan evitar que el cura salga del establecimiento y llaman a las autoridades.

Con información de: multimedios.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: