Mamá de J Balvin será sometida a una cirugía en la cabeza

El cantante J Balvin anunció de manera sorpresiva que su madre, Alba Mery, será sometida a una intervención quirúrgica por lo que pidió a todos sus fans oraciones para ella.

«Oración por mi madre, una cirugía en la cabeza», mencionó J Balvin.

La inesperada noticia vino después de que hace apenas unos días, Alba concediera una larga entrevista donde muy conmovida habló sobre los problemas de ansiedad y depresión por los que atraviesa su hijo, incluso en ese mismo diálogo, el propio Balvin se expresó sobre su recuperación.

«Voy en el proceso juicioso con el medicamento, con el ejercicio, con los buenos hábitos que siempre he tenido. La verdad, nunca he tenido un estilo de vida que me permita hacerme daño, sino, por el contrario, me permite mejorar más rápido», mencionó en aquella ocasión la señora Alba Mery.

Con información de: mty.telediario.mx