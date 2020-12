Mañana no hay fiesta, no es momento de festejar: Poncho De Nigris

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Poncho de Nigris, el influencer asistió como invitado especial a la rueda de prensa de Salud en Monterrey, Nuevo León, para dar testimonio de cómo vivió el covid-19 e insistir en evitar las reuniones de fin de año.

«A lo que queremos llegar es a dar el mensaje de que mañana no hay fiesta, mañana no es momento de festejar… ¿Qué festejas del 2020?», inició.

Recalcó que vio de cerca la muerte, algo que jamás se imaginó pues asegura no tiene ninguna enfermedad.

«Yo no creía que me iba a dar fuerte, yo pensé que se morían nada más los viejos, que no le daba a la gente que hacía deporte, mucho ejercicio, yo no tengo ninguna enfermedad y me atacó directamente a los riñones, es una enfermedad traicionera, es una enfermedad mortal, es una enfermedad que te daña los órganos», mencionó.

«Es una enfermedad que está diseñada para matar», recalcó.

Por último, dijo que es muy importante quedarse en casa y así mantener la enfermedad alejada de la familia.

«Quédense con sus hijos y festejen entre ustedes, la idea es no juntar más familias para que se siga propagando el virus», finalizó.

Con información de: mty.telediario.mx