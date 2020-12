Preparan denuncia contra la CFE por ‘caso Padilla’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara

A través de la Secretaría General, el Gobierno de Tamaulipas interpondrá una denuncia en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por presunta falsificación de oficio, tras el apagón que se registró el pasado 28 de diciembre.

Lo anterior, luego que la Coordinación de Protección Civil del Estado confirmara que es apócrifo un oficio que la tarde del 29 de diciembre (martes) presentara la CFE, como prueba de un supuesto incendio en Padilla, que generó el apagón.

La suspensión de energía, afectó a varias localidades del país el pasado lunes, entre éstas Tamaulipas.

Sin embargo, el oficio que mostraron funcionarios de la paraestatal es falso, porque la firma no correspondía a la del Coordinador de Protección Civil Emmanuel González Márquez, además de no contar con sellos y que el número de folio no es real, argumentaron en la administración estatal.

Y es que la CFE, expuso que un incendio, originado en un pastizal de por lo menos 30 hectáreas en el municipio de Padilla, había sido el causante de la falla eléctrica del pasado lunes.

De hecho, la misma dependencia del Gobierno de la República se deslindó de la falla que ocasionó la suspensión de energía y que dejó sin luz a millones de usuarios.

Por el contrario, la CFE adujo que fue parte de la solución, para reanudar el servicio lo más pronto posible.

En una conferencia de prensa virtual, un funcionario de la CFE, expuso que el incendio que se registró en el pastizal, fue lo que provocó el apagón del pasado lunes.

Expuso que su declaración que al detectarse el incendio, en el municipio de Padilla, se dio parte a la Coordinación de Protección Civil de esa localidad, que en este caso consignó el evento.

Añadió que el incendio pudo originarse, debido a las condiciones meteorológicas que ocasionaron fuertes vientos, que dieron origen a que el fuego se extendiera y de cierta forma, afectaran dos líneas que salieron de servicio.