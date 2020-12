Prevén más despidos de maquiladoras en Victoria

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

El próximo año se incrementaría la estadística de desempleo en esta Capital, ya que existe el riesgo que se registren más despidos de personal en la maquiladora Kemet, los que se sumarían a los más de tres mil obreros que se quedaron sin empleo en las plantas Aptiv

Uno y Dos durante este año, adelantó la secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras, María Dolores Zúñiga Vázquez.

La líder sindical mencionó que aún y cuando no está confirmado, el riesgo existe ante el adverso panorama económico mundial.

“Todavía no está confirmado, si no llega negocio a Kemet podría haber despidos, pero ahorita por lo pronto no, es un rumor apenas, no sabemos, ojalá que se componga todo», añadió.

Al reiterar “ahorita no creo”, refirió que en la maquiladora Aptiv Dos les están diciendo que están contratando a los que van entrenados desde Aptiv Uno, que fue la que cerró sus puertas; “se van a llevar las líneas para allá”.

Sin embargo, mencionó que por ahora los ex trabajadores de Aptiv Uno la mayoría se fue a su casa, “igual están batallando por el traslado de material”.

Zúñiga Vázquez señaló que están esperando que llegue una línea de producción nueva a la maquiladora Kemet.

“Es igual, de capacitores”, dijo para concluir.