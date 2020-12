Sin aumento de tortilla en enero 2021: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que no habrá aumento al precio de la tortilla para 2021.

El mandatario mexicano comentó que ya se llegó a un acuerdo con las empresas productoras para evitar este aumento a la tortilla.

«Mañana voy a informar sobre los únicos aumentos que van a haber en precios, no aumenta el precio de la tortilla en enero. Hubo un acuerdo con Maseca y Minsa para que no haya abusos”, destacó.

López Obrador afirmó que estos aumentos son correspondientes a la inflación y descartó que también vayan a aumentar las gasolinas.

Lo mismo en el caso de las gasolinas y los combustibles, aquí vamos a informar para que no haya abusos en los refrescos, es solo inflación 3 por ciento, y no en todo; en el caso de la tortilla no hay aumento, hay un acuerdo con ese propósito”, argumentó.

Con información de: milenio.com