Confirma Sala Regional sentencia emitida por Ietam

Por Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó una nueva denuncia, presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) por supuestos agravios difundidos en redes sociales.

Con ello, la autoridad jurisdiccional confirmó la sentencia emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), del procedimiento sancionador interpuesto por el PAN, incluso en contra de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y diversos ciudadanos.

La Sala desechó de plano la denuncia, por la supuesta comisión de la infracción de calumnia en su contra y del gobernador del Estado, al considerar que los actos impugnados no son de naturaleza electoral.

En su sesión virtual, la Sala Regional Monterrey, determinó confirmar la sentencia impugnada, ya que el actor no controvierte las consideraciones del Tribunal Electoral del Estado, relativas a que la difusión de la información no se dio en un plazo electoral.

Incluso, que la previsión de difundir propaganda político-electoral calumniosa solo aplica a los partidos y candidatos, y no a la ciudadanía en general.

En el caso no se advierte que los denunciados tuvieran vínculos con algún partido político, fueran militantes o que actuaran en consigna de alguno, en este caso Morena pues, solo son personas reconocidas en redes sociales.

Finalmente, establece en el sentido de la sentencia que las expresiones no contienen una solicitud de apoyo o rechazo a alguna candidatura o partido, ya que son comentarios y críticas realizadas en el ejercicio de la libertad de expresión.

Como se recordará, el PAN se inconformó ante el Ietam por una presunta “guerra sucia” difundida en redes sociales e incluso YouTube, en contra del Gobernador del Estado, como de funcionarios públicos, generando una mala imagen ante la población.

Aunque en su momento el Consejo General del Ietam la desechó por la inexistencia de delitos, la Sala Regional confirmó esa sentencia, durante la ultima sesión virtual de 2020.