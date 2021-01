El reggaetón es vergonzoso: María Conchita Alonso

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Aunque actualmente el reggaetón es uno de los géneros musicales más escuchados a nivel mundial, hay artistas de otras vertientes sonoras que no están de acuerdo con el enfoque de dicha música.

Algunos que han mostrado su desacuerdo con dicho género son Aleks Syntek, Karina y más recientemente María Conchita Alonso, quien se sinceró.

«Es vergonzoso, sobre todo por la letra. No puedes meter a los niños… tiene que haber una restricción para que esos niños no vean esas canciones..'», señaló.

Alonso manifestó su desacuerdo por el hecho de que actualmente se favorece a alguien por su número de seguidores y no por su talento.

«Que una compañía no te contrate porque no tengas millones de seguidores me parece muy triste. ¿Cómo una persona que no es nadie va a tener tres millones de seguidores sin ser nadie?», finalizó.

Con información de: mty.telediario.mx