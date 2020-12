Lewis Hamilton es nombrado caballero por la Reina Isabel II

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El británico Lewis Hamilton ha sido nombrado caballero en Reino Unido, según la lista de Honores de Año Nuevo, tras haber igualado el récord de Michael Schumacher con siete títulos de campeón mundial de Fórmula 1.

El primero y único piloto negro de la categoría reina del deporte automovilístico, de 35 años, igualó al alemán Michael Schumacher durante la excepcional temporada de 2020, acortada por la pandemia de coronavirus.

El mes pasado, un grupo de parlamentarios británicos pidió al primer ministro Boris Johnson que designara caballero al piloto.

De orígenes sociales humildes, Hamilton dedicó su victoria del 15 de noviembre en Turquía, «a los niños y a las personas» humildes y les pidió que «sueñen lo imposible, prosigan sus sueños, nunca duden de ustedes».

Hamilton, que reside en el Principado de Mónaco, estuvo en el punto de mira en el pasado por su situación fiscal, pero demostró que pagaba una cantidad importante de impuestos en Gran Bretaña.

El piloto -adulado y polémico – de Mercedes se ha convertido en un ferviente defensor de la igualdad, la diversidad, los animales y el medio ambiente, así como de los derechos humanos, la democracia y la lucha contra el racismo.

La lista de Honores de Año Nuevo en Reino Unido premia los logros diferentes campos, en particular el deporte, el mundo del espectáculo y la política, así como las contribuciones de un gran número de simples ciudadanos. Este año, se han concedido numerosos premios a los que buscan soluciones a los problemas generados por el coronavirus.

I couldn’t have done this without an incredible team behind me. Thank you for everything @MercedesAMGF1 🙌🏾 pic.twitter.com/pWkXCo0RZ0

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 20, 2020