Martín Urieta se despide del maestro Armando Manzanero

Martín Urieta, el nuevo presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), esto de acuerdo a los estatutos de la sociedad, que dictan que el fallecimiento del presidente, el vicepresidente ejecutivo toma el cargo de manera interina; se despidió del maestro Armando Manzanero.

Urieta compartió un emotivo mensaje dedicado al cantautor mexicano que decía lo siguiente:

«Adorado maestro Armando Manzanero, fuiste un árbol que nos dio sombra permanente, pero no hemos de decirle adiós al árbol… cuando aún sentimos la frescura de su sombra. No habremos de decirle adiós, que es cosa triste… y el árbol no era triste. Era adusto, tal vez, porque su reciedumbre se imponía para atajar los vendavales y para defender el nido… pero jamás fue triste.

Te abrazo donde quiera que te encuentres».

Martín Urieta

Con información de: mty.telediario.mx