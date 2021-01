Adiós 2020, Bienvenido 2021

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Por Antonio Heredia Niño.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¡Qué año el 2020! Gracias a Dios termino ayer con todas sus sucesos positivos y negativos que fueron de gran enseñanza para la humanidad. El año del coronavirus o COVID 19 tuvo un impacto desastroso en la salud y en la economía mundial, pues no habíamos vivido algo así en los últimos cien años. Desde el “Crack” de la bolsa de valores norteamericana de 1929 y los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Las repercusiones han sido devastadoras, millones de desempleados en el mundo, miles de empresas pequeñas y medianas dijeron “adiós” por su inevitable quiebre, entre los más afectados fueron los lugares de entretenimiento y esparcimiento, como los cines o teatros; también surgieron inconvenientes en las reuniones de grupo, le dijimos adiós a los conciertos en vivo, vimos por primera vez los estadios de futbol vacíos; en resumen: no están permitidos eventos masivos mientras la sociedad no se vacune en grandísima mayoría y hayamos desarrollado una inmunidad de rebaño. Pese a esto nos acostumbramos y nos adaptamos de forma obligatoria, demostramos que de todo podemos aprender, en esta ocasión maximizamos nuestros aprendizajes sobre la higiene personal y los cuidados al socializar (saludarnos sin tener contacto).

En mi último viaje en febrero a Japón aprendí del uso generalizado del tapabocas, que los saludos se dan juntando las propias manos y haciendo una suave caravana al que saludamos; aunque me parece cultural tal costumbre, desde mi punto de vista externo veo que tiene mucho de sabiduría, pues este pueblo ha tenido larga historia de epidemias y sabe como prevenir los contagios. Ahora cuando llego a mi casa no es a saludar de mano y beso a mi esposa o a mis hijos, es primero vas al baño a lavarte las manos; a la mano se tiene el gel, el alcohol y un tapete de desinfección a la entrada. Hoy el tapabocas es ya parte del atuendo y la prenda necesaria para reducir los contagios. Jamás pensamos que un virus fuese tan contagioso que obligo al mundo entero a encerrarse y suspender muchas actividades de trabajo, de convivencia social y asistencia a las aulas escolares, así fue este año que se acabó.

Hoy viernes es año nuevo, inicia el 2021, mismo que recibimos con esperanza, con buenos deseos de cambiar lo que este mal y de olvidar lo malo que pasamos en el 2020. Ahora muchas actividades son desde la casa, esta es la nueva normalidad y así permanecerá por un buen tiempo, incluso a varias generaciones no nos tocará ver tales cambios, pero las nuevas podrán vivir estas situaciones. Para poner un ejemplo me permito contarles que uno de mis hijos me dijo que la oficina de la empresa donde trabaja cerraba lo administrativo y todos trabajarían ya desde casa. Esto traerá posiblemente la reducción de los precios de las rentas de oficinas al haber más oferta, también, yéndonos más a lo macro, seguiremos viendo como los servicios online de todo tipo seguirán aumentando su uso y valores.

Como cada año lo iniciamos con nuevos propósitos de cambiar lo malo, de mejorar lo que tengamos que mejorar, habrá que aprender a vivir más pausadamente: Un día a la vez. Es pertinente analizar las palabras de Yuval Noah Harari, quien pone el futuro convertido en ciencia al alcance de nuestra mano y nos da luz cuando estamos inmersos en la oscuridad. Dice el historiador israelí: ‘el peligro más grande no es el virus en sí mismo… la humanidad tiene el conocimiento científico y las herramientas tecnológicas para vencer al virus. El verdadero problema son nuestros demonios internos, nuestro odio, nuestra codicia y nuestra ignorancia’.

Por esto, hemos de empezar a desear los bienes que son inagotables, aquéllos que jamás se acaban, como lo son el amor, la amistad, la solidaridad, la bondad, la confianza y la justicia; pues la vida vale la pena vivirla con intensidad, alimentando no solo el cuerpo sino también el espíritu, buscando hacer la convivencia humana más amena y apreciable.

Como individuos es recomendable hacer un alto, realizar un balance de lo pasado, hacer planes y propósitos, es conveniente hacer un ejercicio de análisis para detectar nuestras fuerzas y nuestras debilidades, para mantener lo que es bueno y corregir lo que tengamos que corregir. Como sociedad seguir unidos y pensar en el futuro viviendo el presente con austeridad, moderación, pasión, entrega y profesionalismo, así como participar en los actos colectivos de la sociedad, haciendo uso de nuestros derechos y cumpliendo nuestras obligaciones.

Quiero terminar mi columna dando las gracias a cada uno de ustedes por su lectura, agradecer a este periódico tan importante y a su Director General el haberme abierto sus páginas, agradeciendo a Dios por la salud que brindó a mi esposa y a mí, por el trabajo que no faltó, por la oportunidad de servir en el Municipio de Tampico, por los buenos amigos y sobre todo, por el amor familiar. Bendito y próspero sea para todos este año que acaba de iniciar.