Luz Elena González da positivo a covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La actriz Luz Elena González, se ha sumado a la lista de celebridades que se han contagiado de covid-19.

«Quería platicarles que tengo Covid. Me contagiaron en mi casa una de las personas del servicio doméstico. Llegó enferma y no avisó que se sentía mal. A los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos dos días contagio a otra persona, a otras dos personas del personal de casa, y esas personas del personal de casa me contagiaron a mi…», mencionó.

Luz Elena confesó que ha sido un proceso muy difícil y que ha vivido días bastante complicados.

«La verdad es que ya voy en el sexto día. No me he sentido nada bien, a mí si me toco un poco fuerte porque he tenido todos los síntomas, menos temperatura. Perdí el olfato, perdí el gusto, sude muchísimo. Mojaba la ropa de tanto sudor, la cama, el dolor de cuerpo es horrible, es super fuerte. Nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor. Tres días y dos noches enteras que no podía dormir del dolor…», aseguró.

Finalmente, confirmó que su familia se encuentra bien, pues al parecer ninguno resultó contagiado del virus.

Con información de: mty.telediario.mx