Obispo de Tampico llama a no bajar la guardia

Llamó a no bajar la guardia de prevención y no confiarse de la vacuna ya que todavía falta mucho para que todos puedan acceder a la misma

El obispo de la Diócesis de Tampico, José Armando Álvarez Cano, desde el hospital en donde se encuentra internado por Covid-19, llamó a no bajar la guardia de prevención y no confiarse de la vacuna ya que todavía falta mucho para que todos puedan acceder a la misma.

Señaló que no podemos confiarnos en la solución de la vacuna, aún está muy lejos y faltan muchos meses para que sea realmente la solución, nos falta un recorrido de dolor, tristeza, desolación y de cuidados.

Mencionó que la gente está cayendo en una trampa muy grande al creer que nunca les va a tocar y se incluyó al decir que pensó lo mismo y ahora se encuentra en tratamiento para combatir este virus que ha invadido todo el mundo.

Álvarez Cano mencionó que pensamos que no nos va a tocar porque somos jóvenes, porque me he alimentado bien, porque estoy en gracia de Dios, porque soy obispo, porque tengo que trabajar y muchas cosas que realizar, porque me cuido, pero todo esto es una trampa que nos hace confiarnos a todos.

Aseguró que la idea nunca debe de ser que a mí no me puede tocar, sino que la bandera tiene que ser todo lo contrario, para que eso les haga pensar mejor las cosas para cuidarse cada día y lo importante será no solamente guardar las medidas que ya conocemos, si no ir más allá.

El representante de la Iglesia católica en el sur del estado mencionó que no a todos les da igual esta enfermedad porque hay gente que es asintomática, pero sí pueden afectar a sus seres queridos.

Indicó que la vida vale mucho, y no se puede jugar como una ruleta rusa exponiendo a tus familiares y a quienes te rodean, porque este virus invisible cambia la vida de familias, hogares y de toda la humanidad, hay que levantar la guardia y encomendarnos a dios.

Álvarez Cano agregó que se sabe que esta enfermedad llega por cualquier lado y cree que todos tienen que caminar con la idea de que sí les puede tocar, es posible que se contagien y contagien a sus seres queridos.

