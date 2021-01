Golpea a sus hijos por dar positivo a Covid-19 y no usar cubrebocas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Estados Unidos una mujer fue arrestada por agredir a sus hijos y a sus hijastros por no usar cubrebocas luego de que dieran positivo a Covid-19.

Sarah Michelle Boone de 32 años, fue arrestada por cargos que incluyen abuso infantil y contacto desordenado luego de un incidente en la casa de la familia Wickenburg.

La policía fue llamada a la casa de Boone el sábado por la noche, con un informe de que había golpeado a un niño en la cara, pateado a otro y agarrado a un tercero por el cuello.

Las presuntas agresiones se debieron a que los niños no llevaban mascaras a pesar de contraer coronavirus.

Al parecer la mujer huyó antes de que llegara la policía, sin embargo, fue encontrada caminando por la calle.

Boone fue llevada a la cárcel del condado de Maricopa, donde también fue fichada por cargos de agresión, alteración del orden público y resistencia al arresto.

