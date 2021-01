Hospitalizan a Larry King

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Lawrence Harvey Zeiger, mejor conocido como Larry King, fue hospitalizado en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de ser diagnosticado con covid-19, lo dio a conocer Roger Friedman.

La estrella de radio ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años, incluido un derrame cerebral y un infarto. También padece de diabetes por lo que es considerado una persona de alto riesgo.

King se encuentra aislado, por lo que no ha podido ver a sus hijos, Chance y Cannon, y a su esposa, Shawn; sin embargo, la familia mantiene contacto con los médicos que monitorean su estado de salud.

​El presentador, reconocido por su programa de entrevistas Larry King Live transmitido por la cadena televisiva CNN, había permanecido hospitalizado durante el mes de noviembre debido a un problema de flujo sanguíneo. Incluso, el presentador tuvo que celebrar su cumpleaños número 87 en el hospital bajo observación médica.

