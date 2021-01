Israel lidera vacunación contra el Covid-19 a nivel mundial

Tiempo aproximado de lectura: 1 minuto

Israel se convirtió en el líder de vacunación contra el Covid-19 a nivel mundial, luego de aplicar más de un millón de dosis.

Aunque Estados Unidos ha inmunizado a poco más de dos millones de personas, la tasa de Israel es mayor, pues representa el 12 por ciento de su población, según reporta el portal Our World in Data.

Israel registra una tasa de 11 mil 55 dosis por cada 100 habitantes, seguido de Baréin con 3 mil 49 y Reino Unido con mil 47.

En el lado opuesto, Francia había administrado dosis contra el nuevo coronavirus a tan solo 138 personas antes del 30 de diciembre.

Durante los tres primeros días de su campaña de vacunación, que arrancó el 27 de diciembre, Francia administró el preparado a menos de un centenar de ciudadanos, mientras que Alemania había inmunizado a más de 130 mil personas antes de fin de año.

Según el Our World in Data, que cuantifica el número de personas que han recibido la primera dosis de los preparados contra Covid-19, Estados Unidos no logró su objetivo de vacunar a 20 millones de personas antes de que terminara 2020, pues antes de esa fecha había administrado el compuesto solo a 2 millones 078 mil ciudadanos.

Israel lidera la carrera mundial de la inmunización contra covid-19 porque comenzó a administrar las dosis el 19 de diciembre y vacuna a unas 150 mil personas por día, con los mayores de 60 años, los trabajadores sanitarios y las personas clínicamente vulnerables como receptores prioritarios.

Encargó lotes del preparado desarrollado por Pfizer-BioNTech al comienzo de la pandemia.

Según el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el país, sumido ahora en su tercer confinamiento desde el inicio de la crisis sanitaria, podría dejar atrás la pandemia el próximo febrero.

Con información de: infobae.com