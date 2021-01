Agujero en la capa de ozono se cerró por completo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Los científicos descubrieron que, en la capa de ozono, la cual protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol, se han generado varios agujeros. Sin embargo, en marzo del 2020 hallaron un enorme hoyo que se había originado en el Ártico, pero parece que éste se ha cerrado por completo.

De acuerdo con el Servicio de Monitoreo de Atmósfera Copernicus, el agujero que se encontraba en el Ártico se cerró.

A través de un tuit, explicaron lo siguiente. “El vórtice se dividió, permitiendo la irrupción de aire rico en ozono en el Ártico, un ciclón persistente a gran escala en la zona ubicado en la media y alta troposfera y la estratosfera”, se lee en el tuit.

🎄The #CopernicusAtmosphere Monitoring Service explores what is happening to levels of ozone in the stratosphere. The 2020 ozone hole was one of the largest & longest-lived in our records, which go back for several decades. But the general trend is still towards overall recovery. pic.twitter.com/BbX1uqHPWS

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) December 30, 2020