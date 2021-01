Bayern Munich golea 5-2 al Mainz

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En la Bundesliga terminó la Jornada 14 y el Bayern Munich es el líder de la competencia luego de remontar y golear 5-2 al Mainz 05 en el Allianz Arena.

Robert Lewandowski participó con un doblete en el partido contra el Mainz que es apenas decimoséptimo en la tabla.

Los visitantes sorprendieron de entrada en el Allianz Arena, adelantándose en la primera mitad con los tantos de Jonathan Burkhardt al minuto 31 y Alexander Hack al 43.

Pero en la segunda mitad, el Bayern se puso en pie y dio la vuelta con las dianas de Joshua Kimmich al 50, Leroy Sané al 56 y Niklas Süle al 70, antes de un doblete final de Robert Lewandowski al 75 vía penal y al 83 para culminar la goleada.

What a GOAL! A quick turnover allows Jonathan Burkardt (Mainz) to mount a one-man counter attack 0-1#FCBM05pic.twitter.com/ErhKRd4Ibq

— Bobi (@Bobbi0987) January 3, 2021