Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una grabación obtenida por el diario The Washington Post relevó este domingo que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a la máxima autoridad electoral de Georgia para que manipulara los resultados de los comicios de noviembre, un nuevo escándalo que algunos ya comparan con el caso Watergate.

Esta revelación se produce mientras al menos 12 senadores y cien legisladores republicanos planean oponerse a la ratificación del triunfo del presidente electo, Joe Biden, durante la sesión del Congreso del 6 de enero programada con ese objetivo.

La revelación de The Washington Post, bautizada en redes sociales como “#Georgiagate” en referencia al caso Watergate, provocó un terremoto político en Washington, pero la mayoría de los miembros del Partido Republicano guardan silencio.

En la grabación publicada se oye a Trump pidiendo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, la máxima autoridad electoral del estado, que “busque” los votos que sean necesarios para anular la victoria de Biden.

Primero, Trump halagó a Raffensperger, también del Partido Republicano, para, luego, rogarle que actúe y, ante su negativa, le amenazó con presentar cargos criminales en su contra, al mismo tiempo que le avisó de que estaba corriendo un “gran riesgo” al no aceptar sus peticiones.

Here is the audio where the president @realDonaldTrump asks that electoral fraud be committed in the elections he just lost.

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021