Haré ‘travesura’ en elecciones; asegura Gustavo Cárdenas

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una «travesura» anunció el presidente de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, Gustavo Cárdenas Gutiérrez en caso de participar en el proceso electoral del presente año.

Fue este lunes al sostener un encuentro con representantes de diferentes medios de comunicación donde el también empresario detalló que aun cuando no se ha definido su participación seguramente aparecerá en la boleta durante el próximo proceso electoral.

«Estamos evaluando qué vamos a hacer, aún no lo he decidido, pero algo voy a hacer».

«Alguna travesura me atreveré a hacer», enfatizó.

Lo que sí aseguró fue; «vamos a tener ese ánimo para poder llevar un proyecto que es el de los ciudadanos».

Cárdenas Gutiérrez reveló que actualmente está en pláticas con su familia para tratar el tema y decidir en qué posición podría participar.

«Yo me siento con ganas de seguir sirviendo a mi estado y creo que hay gente que está consciente de que en Tamaulipas se requiere hacer las cosas mejor».

Por último, mencionó; «creo que unas de las principales fallas que tiene el estado es la falta de transparencia y el manejo de los recursos».