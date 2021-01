Amaga Gabriel Soto con demandar a piñateria de Reynosa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Julio L. Guzmán.-

Reynosa, Tam.- La famosa piñatería Ramírez de esta ciudad fronteriza volvió a ser el centro de atención al sacar una piñata del actor Gabriel Soto, a unos días de haberse difundido su video sexual.

La piñata ya les creo un problema, pues el dueño del negocio Javier Ramírez Junior, confirmó que el equipo de abogados del famoso actor ya los amagó con una demanda si se comercializa el producto.

Indicó que eso no les quita el sueño, pues según lo que ellos conocen, en México este tipo de demandas no proceden, y en su defensa añadió que no han comercializado la controversial piñata a pesar de tener muchas personas interesadas en adquirirla.

“Aquí en México no procede que nosotros sepamos. Nos comentaron mucho de la “Ley Olimpia” que podría por eso afectar algo porque en sí la piñata es un personaje de un hombre más o menos con barba y todo eso pero no tiene el nombre de Gabriel Soto ni su cara ni nada, solamente es una representación.

“La gente lo identifica como salió después del video hicimos la piñata y en redes sociales si pudimos vincular por ahí con un nombre o con alguna foto, pero tuvimos la suerte de que cuando hicimos la piñata como era temporada alta para nosotros no la vendimos, ahora si que nos podemos amparar con eso porque la piñata no ha sido ningún beneficio económico para nosotros”, finalizó Ramírez.