Miguel Herrera tunde a la afición del América

Durante una plática para el podcast ‘Sin Llorar‘, el ‘Piojo‘ evidenció que parte de la afición del América no tiene idea de lo que exige e, incluso, los tachó de ignorantes a la hora de pedir refuerzos de élite como Arturo Vidal sin considerar que un equipo de México no puede soportar el salario de un jugador como el chileno.

“La gente dice ‘traigan a Messi, a Cristiano’. Ahí estaban jodiendo todo el tiempo con que ‘traigan a Vidal, vayan por Vidal’ y ni cuenta se dan, hablan puras mama… Vidal cobra lo que en México no se paga ni cerca, tiene ofertas de cinco o seis de los mejores clubes del mundo. Nada más dicen ‘traigan, traigan’, pero que de su bolsa saquen el dinero”, indicó Miguel Herrera.

El extécnico azulcrema dejó claro que América es un club al que no le interesa hacerse de futbolistas veteranos como Arturo Vidal y como ejemplo colocó a próceres de la institución como Cuauhtémoc Blanco y Luis Roberto Alves Zague, quienes no se pudieron retirar en la institución por la edad que cosechaban, misma que no fue del agrado de la escuadra capitalina.

Finalmente, puntualizó en el hecho de que a la afición americanista le da igual el rival, el torneo o el cupo que se juegan, pues siempre quieren conseguir la victoria. En este apartado indicó que alguna parte de la hinchada exige el jugar bien dentro del campo, aunque desmintió lo anterior señalando que esto no les resulta verdaderamente importante.

“A la gente le vale ma… ellos quieren ganar sin importar quién sea entrenador o jugadores. Si hay dinero o no hay, si la economía está jodida por la pandemia o si no quieren gastar, igual les vale ma…”, sentenció molesto con la situación.

Con información de: mediotiepo.com