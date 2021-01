Simpatizantes de Trump se manifiestan contra victoria de Biden

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cientos de simpatizantes del presidente Donald Trump llegaron a la capital del país este martes para aplaudir las afirmaciones del mandatario acerca de un fraude electoral, un día antes de que se lleve a cabo la votación en el Congreso para confirmar el triunfo de Joe Biden en los comicios.

A unas cuantas cuadras de la Casa Blanca, los manifestantes se reunieron en la Plaza de la Libertad para rechazar el voto del Colegio Electoral. Al caer la noche, con la temperatura descendiendo y bajo una lluvia constante, cientos de personas continuaban en la plaza.

“Sólo vine a apoyar al presidente”, dijo David Wideman, un bombero de 45 años que viajó desde Memphis, Tennessee.

Widemam reconoció que estaba “confundido” por la serie de derrotas que sufrió el equipo legal del mandatario en su intento por revertir los resultados de las elecciones y no sabía cuales eran las opciones restantes de Trump.

“No estoy seguro de qué puede hacer a estas alturas, pero quiero escuchar lo que tenga que decir”, dijo.

Trump tuiteó su apoyo a los manifestantes: “Washington está siendo inundado por personas que no quieren ver que los demócratas radicales de izquierda se roben una victoria electoral. ¡Nuestro país ha tenido suficiente, ya no lo soportarán. ¡Los escuchamos (y los queremos) desde la Oficina Oval!, ¡Hagan a Estados Unidos grande una vez más!”.

Se prevé que el presidente se dirija personalmente a sus simpatizantes el miércoles en Washington durante un evento en el parque The Ellipse, a poca distancia de la Casa Blanca.

Las protestas coinciden con el voto en el Congreso el miércoles en el que se prevé que se certifiquen los resultados del Colegio Electoral, mismos que Trump sigue rechazando.

Washington is being inundated with people who don’t want to see an election victory stolen by emboldened Radical Left Democrats. Our Country has had enough, they won’t take it anymore! We hear you (and love you) from the Oval Office. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021