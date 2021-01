‘Cheque’ Alfaro… una vida de árbitro

Tiempo aproximado de lectura: 6 minutos

Rubén Jasso

Su vida ha girado en torno al futbol desde hace 47 años, cuando empezó a practicar el balompié en los campos que en aquel entonces existían en la Ciudad, pero fue cuando se puso el uniforme de árbitro, que comenzó a escribir una historia diferente y exitosa que hoy en día le permite ubicarse como uno de los mejores silbantes de Victoria.

Ampliamente conocido como “Cheque”, Ezequiel Alfaro Martínez es desde hace varios años un verdadero referente del arbitraje, contemporáneo de otros grandes e inolvidables “nazarenos” y ejemplo para las nuevas generaciones de silbantes que empiezan a impartir justicia dentro de la cancha.

En una charla con este medio, “Cheque” nos cuenta varios episodios de su vida que fueron marcando un camino lleno de experiencias y convivencias, junto a grandes compañeros del arbitraje, labor que disfruta al máximo ejercer y por la cual ha ganado infinidad de amigos.

CUARENTA Y SIETE Y CONTANDO

“Gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad, yo comencé a los 18 años, actualmente tengo 65 de edad, o sea, 47 años felizmente en el arbitraje y en el deporte que me apasiona”, dice.

La idea de Ezequiel Alfaro era ser futbolista y demostrar sus habilidades con el balón, pero la invitación de un amigo para desempeñarse como silbante cambió por completo su panorama cuando apenas buscaba abrirse paso en el balompié, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre.

“En aquellos años empezaba yo a jugar futbol, yo comencé a los 18 años, tenía poquito de jugar, entonces conocí un amigo, a Toño Barrón de la Liga aquella que tenía allá en el Crucero (de Tamatán) y él me invitó ‘vente a pitar, ayúdanos’ y así comenzó, ya después que inicié lentamente empezó a gustarme y empezó a ser mi pasión”, recuerda.

El gusto por ser árbitro crecía cada día más, y fue en base a su trabajo que a “Cheque” Alfaro se le fueron abriendo otras puertas, teniendo la oportunidad también de encabezar a un grupo de silbantes en dos Colegios de la Ciudad.

“Comencé en la Liga Municipal con Toño Barrón, enseguidita me pasé al Colegio Cuatro que en aquellos años lo dirigía Óscar Posada y luego ‘Chago’ González y ya de ahí nos pasamos a ayudarle a Pablo Yépez en su Liga, entonces ahí formamos otro Colegio de Árbitros y ya enseguidita yo también formé un grupo de árbitros, la Delegación 13, que por muchos años la tuvimos, tranquilamente unos 20 años”, refiere.

ÁRBITRO INTERNACIONAL

Con orgullo, dice que en su andar de 47 años en las canchas ha pasado por todas las Ligas de esta Capital, pero no solo eso, también ha dirigido partidos en torneos nacionales, incluso en el vecino país del norte.

“Hemos pasado por todas las Ligas de Futbol en Victoria, hemos pitado municipales, estatales, nacionales y hemos tenido la oportunidad de pitar en los Estados Unidos, antes de que fueran todos los muchachos que van ahora, yo tuve la oportunidad muchos años atrás de andar pitando también en Estados Unidos”, reitera.

En cuanto a las experiencias que ha cosechado el silbante a lo largo de su trayectoria, las define todas como buenas y eso se debe en gran medida a la amistad que ha logrado entablar con prácticamente todos los jugadores y gente del futbol que se ha cruzado en su camino.

“Gracias a Dios sí (hay muchas experiencias), pero más buenas que malas, porque el 99.9 por ciento de los jugadores son mis amigos, afortunadamente lo del campo se queda en el campo”.

Y agrega: “Si hay muchachos que se disgustan de repente, pero el 99.9 por ciento yo tengo la seguridad de que son mis amigos, donde quiera que ando he tenido la satisfacción de hacer muchos amigos que me ha dado este deporte”, dice con orgullo.

GRANDES SILBANTES

Acerca de sus contemporáneos en el arbitraje, “Cheque” recuerda con cariño a muchos de ellos con quienes logró forjar una amistad entrañable, y aunque varios ya se adelantaron en el camino, conserva gratos recuerdos y episodios chuscos que le daban “sabor” a esos momentos que compartían en la cancha.

“De mi camada está ‘El Clavito’, está Posada, ‘Chago’ González, ‘El Cuerudo’, ‘La Moreliana’, Daniel Castillo, ‘La Brujita’, ‘El Caporal’, Félix Limas, ‘El Balón’ Medina, mi compadre (Jaime) Manríquez… sí éramos un grupo bastante nutrido de muchachos, al principio éramos pocos, pero ya después se nutrió por la necesidad de elementos arbitrales, porque ya se hicieron muchas Ligas, más que nada en campos chicos, entonces ha habido la necesidad de muchos árbitros”, señala.

Al recordar a sus compañeros, con humor dice que él no guarda anécdotas, pero si muchas convivencias que la mayoría de las veces se tornaban chuscas y finalmente eran las que le daban más valor a esa relación de amistad con otros silbantes.

“Anécdotas no tengo, tengo convivencias con los amigos, son cositas chuscas… me tocó una vez que iba yo llegando al segundo partido y Félix Limas, mi difunto amigo, llegó medio ‘crudillo’, a lo mejor todavía medio ‘asado’ entonces los equipos ya estaban ahí, me acuerdo que era en el Valery Uno”, recuerda.

Fue entonces que en un acto de sinceridad, Félix Limas les dijo a los futbolistas de los dos equipos que no podía sancionar el juego porque “andaba bien malo” y no iba a aguantar el ritmo del partido, surgiendo en ese momento una opción que a los pocos minutos se hizo realidad.

“Si quieren que les pite, les pito aquí abajo del arbolito”, recuerda “Cheque” las palabras de su amigo y refiere que efectivamente había un arbolito a la altura de la media cancha, lugar desde el cual el mencionado silbante hizo su labor aquella tarde.

“Te digo que fue algo chusco porque empezaron a jugar y cada marcación del árbitro pues volteaban a verlo, entonces te digo son ‘cositas’ chuscas, pero si nos han pasado cosas muy bonitas que las hemos disfrutado y las sigo disfrutando porque todavía sigo pitando, mientras Dios me dé fuerzas y pueda correr, lo voy a hacer”, afirma.

‘CHEQUE’ FINALES

En ese sentido, Alfaro Martínez también guarda en su memoria gratos recuerdos de tantas finales que le tocó sancionar y se muestra agradecido por la confianza que depositaron en él por muchos años, tanto futbolistas, entrenadores, delegados y dirigentes del balompié de veteranos.

“En donde más oportunidad he tenido es en la Liga de Veteranos, ahí estuvimos alrededor de 15 años prestando los servicios y te lo juro y lo digo con orgullo, me tocó tranquilamente como diez, once años de pitar todas las finales y gracias a Dios nunca tuve un problema y lo digo con orgullo”, sostiene, al tiempo que recuerda que lo llegaron a identificar como “Cheque finales” por tantos partidos decisivos en los que fue designado.

Al paso de los años y no hace mucho tiempo, Ezequiel Alfaro tuvo la oportunidad de incursionar en un torneo en donde nunca había estado, pero asumió el reto de vivir nuevas experiencias y disfrutarlas hasta que llegó la suspensión de actividades por la pandemia del covid-19.

“En mi vida no había pitado nunca en Copa UAT, entonces ya casi en mi despedida del arbitraje ahora lo estoy haciendo, afortunadamente tuvimos la oportunidad y estábamos pitando cuando se suspendió (por la pandemia) y aquí estamos echándole ‘trancazos’, no me voy a ‘rajar’, esperemos llegar a los 50 años y si se puede un poquito más”, dice con toda seguridad.

NUEVAS METAS

Entre otras de sus experiencias, el espigado “nazareno” destaca que en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de tomar cursos y aprender de silbantes de la Primera División como fue el caso de Eduardo Brizio y Rafael Herrera, por mencionar algunos, y dice que actualmente él se ha trazado el objetivo de encaminar a jóvenes que buscan escribir su propia historia.

Sin embargo, con toda franqueza señala que muy pocos jóvenes o casi nadie ha demostrado el deseo de aprender un poco más de todo lo que implica el arbitraje.

“Mira yo el 20 de noviembre junto con Eloy Alfaro mi hermano, con ‘Neto’ Vargas y con Miguel Álvarez, ofrecí unas clínicas de arbitraje para muchachos nuevos ahorita que no están haciendo nada, que no van a la escuela, que ya hayan iniciado y que quieran aprender un poquito más, entonces mi decepción es que no han ido, no han acudido los muchachos”.

Pero aun y con todo eso, “Cheque” quiere mantenerse optimista y sigue invitando a los árbitros más jóvenes de la Ciudad, a que acudan a “empaparse” de conocimientos que serán para su propio beneficio en el futuro.

“Sigue la invitación, ojalá y quieran aprender, yo lo estoy haciendo allá en la colonia Las Playas en la calle 21 de Octubre con 16 de Septiembre, ahí en la casa de don Eloy Alfaro, mucha gente lo conoce, entonces voy a seguir ‘machacando’ porque aparte de que es una enseñanza más, al árbitro le sirve, al muchacho estudiante más que nada porque es un ‘centavito’ que se van a ganar”, explica.

Ezequiel Alfaro destaca que el arbitraje es también una buena fuente de ingresos, pues en unos cuantos días pueden ganar más que en ciertos empleos donde deben laborar casi toda la semana durante ocho horas diarias.

“Como te digo, pues nomás aprendiendo un poquito, es una fuente de ingresos para ellos, entonces ojalá y los muchachos quieran aprender ahorita que tienen tiempo”, señala, y dice que las clases son de cuatro a seis de la tarde los días lunes, miércoles y viernes en el domicilio señalado.

Por último, el experimentado silbante dice que hay “Cheque” para rato, pues afortunadamente no padece ninguna enfermedad y se siente todavía con la fortaleza necesaria para seguir en las canchas.

“Dios me ha dado la salud, gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad, yo pensé que a mis 60 años iba a tener ‘azúcar’ o esto y lo otro, afortunadamente he donado sangre toda mi vida, he donado plaquetas, Dios me ha dado salud y aquí como me ves ya tengo 65 de edad, los cumplí en septiembre, entonces te digo no me voy a rajar y mientras Dios me dé salud aquí hay ‘Cheque’ para rato”, concluye.