Biden exige a Trump que ordene terminar ‘asalto’ al Capitolio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, exigió al todavía mandatario, Donald Trump, dar la cara y exigir el fin de la toma del Capitolio en Washington DC.

En conferencia de prensa, el demócrata calificó como un ‘asalto’ la irrupción de simpatizantes de Trump al Capitolio.

Es un asalto al Estado de Derecho como pocas veces se había visto, un asalto a la empresa más sagrada de EE.UU.”, dijo.

“Las escenas de caos de este miércoles no reflejan al Estados Unidos de verdad ni representan ‘quiénes somos’”, aseguró.

Pero vemos a un grupo de anarquistas, esto es caos, rayando en la sedición, ¡deben terminar ya! Llamo a esta turba a retirarse y permitir que continúe el estado de la democracia”, sentenció.

Joe Biden también exhortó a Trump a cumplir con su juramento, cumplir con la Constitución y exigir el fin del asedio.

Estados Unidos es mucho mejor de lo que hemos visto hoy”, afirmó.

Let me be very clear: the scenes of chaos at the Capitol do not represent who we are. What we are seeing is a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder. It borders on sedition, and it must end. Now.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021