México 2021, gobierno de los mensos

Eleazar Ávila

Alguna vez un ex alcalde, quien participó para una tercera vez como candidato a presidente de su municipio, me presumió: “ya me conocen y si votan por mí, es por mensos”, claro, dijo una palabra que empieza con «p» y termina con «s».

Lo comentamos porque nos queda muy claro que los 448 de los 500 diputados federales que mandaron su carta de intención para buscar la reelección, están en una circunstancia similar. Si votan por ellos, será, una de dos, porque hicieron a juicio de sus clientes-electores un buen trabajo y merecen una segunda oportunidad, aunque no sea cierto y la segunda.

Si no votan por ellos, es por qué no se lo merecen. Yo tengo la inferencia, de que la mayoría no deben estar en San Lázaro. Solo revisen los datos del Estado que Guarda la Nación desde el territorio de la Cámara de Diputados.

No, no hay necesidad de llevar nada entre líneas, pero los datos económicos, la salud en general, la gestión de la Pandemia Covid-19, los muertos acumulados en el territorio de la seguridad, la falta de medicinas, vacunas para lo básico, la polarización, la ausencia de contención o mejor dicho de equilibrio, son de manera general, datos dolorosos por dónde, como filtro, la Cámara de Diputados se atascó.

Y es pregunta, con qué cara muchos de los diputados federales de territorio, que están levantando la mano, van a regresar a sus distritos con cara de «Yo No Fui». Sé, que lo que les sobra a muchos es cinismo, descaro, amoralidad y hasta talento para fingir demencia y que conste, no estamos personalizando el comentario y menos, hablando de una institución en particular.

Sin embargo, en una segunda vez, dependerá de los ciudadanos, del pueblo bueno, del menso, que son los más históricamente, y del pueblo malo. Si con todos los antecedentes, los mexicanos en casa distrito votan por los mismos, qué le vamos a hacer.

Cómo dice el dicho mexicano, «el que por su gusto es buey, hasta la yunta lame». Y contra eso, no hay remedio.

Y si quieren, de una vez les reitero el mejor secreto guardado sobre la democracia que favorece a algunos y lástima a otros. Lo han dicho muchos, pero se resume en algo que es sencillo y didáctico.

Una mala democracia se cura con una nueva y mejor democracia. Es decir, siempre hay nuevos tiempos y oportunidades de corregir lo que no nos gusta como nación, que insisto, muchos otros han dicho en todas sus variables, que al final de cuentas los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, como en el siglo XVIII argumentó el conde italiano José de Maistre.

Finalmente, si bien la democracia es el acceso libre y secreto de los ciudadanos por votar por sus mejores mujeres y hombres, aunque lo anterior no garantice buenos gobiernos, no vaya a ser que una democracia se convierta en una “cacocracia”.

Se oye mal pero funciona peor: «Kakistocracia, del griego κάκιστος (kàkistos), el peor y κράτος (kratos), gobierno, es un término utilizado en análisis y crítica política para designar un gobierno formado por los más ineptos (los más incompetentes, los menos calificados y los más cínicos) de un determinado grupo social.»

LO MEJOR DE CADA CASA…

Y ya tranquilos que falta menos para la entrega de los datos firmes. Por lo pronto nos vamos a la ruta noreste de Tamaulipas, para saber cómo van las cosas en el Matamoros de Mario López, el Valle Hermoso de Gerardo Aldape-Paty Palacios, Reynosa de Maki Ortiz y Río Bravo de Raúl García Vivián, bueno aun de Carlos Ulivarri.

Veremos grupos y colegas y ahí nos iremos deshojando la margarita para ver, si como se sabe, la puja natural es PAN seguido de Morena y en el tercer lugar el PRI, quien necesita de hacer su esfuerzo si quiere, al menos aumentar presencia en el Congreso.

Quienes van por cada partido, y que posibilidades de acuerdos, más allá de los sentimientos de cada quien que nos lee. Pero bueno, ahí les iremos contando.

Las listas están en redes sociales a la velocidad de la luz. Digo las buenas no tardan en salir, así que tranquilos, vamos a ver qué sucede y si aun hay tiempo de acuerdos de partidos y grupos.

Del cuarto piso.- Por lo pronto les comento que coincidí ayer en la capital con Javier Gil y su esposa Elizabeth Humphrey. Una sola expresión en una palabra, institucionales, lo sé todo.

Nostra Política: Qué terrible que el debate sea el que la pareja actual del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sería la boliviana Rebeca Peralta. Así de lastimada está la conciencia colectiva nacional.

